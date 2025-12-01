В Кяльбаджаре продолжается пожар - ВИДЕО

Пожар, начавшийся в Кяльбаджарском районе 28 ноября, продолжается.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на baku ws, огонь, по имеющимся данным, перекинулся на территории сел Юхары Айрым и Отаглы Кяльбаджарского района.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям заявили, что место возгорания представляет собой горную местность со сложным рельефом.

«Несмотря на то, что ветреная погода затрудняет меры по борьбе с огнем, в настоящее время работы по тушению пожара продолжаются», - говорится в сообщении.