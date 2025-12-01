Финальный текст мирного соглашения Украина и США еще не согласовали, но сделали шаг вперед - источник

На вчерашних переговорах украинской и американской делегаций во Флориде пока не удалось окончательно согласовать проект мирного соглашения.

В частности, активно обсуждались вопросы территорий, затрагивалась также тема членства Украины в НАТО, передает РБК-Украина со ссылкой на источник.

«Переговоры сфокусированы уже не столько на рамке, которая была согласована в Женеве, сколько на проблемных вопросах, которые остались. То есть мы не говорим о том, что у нас есть сейчас стопроцентное понимание финального текста, но это был еще один шаг вперед», - рассказал собеседник.

По его словам, американская сторона понимает свою главную задачу, которая заключается не в том, чтобы в чем-то убедить Украину.

«Они понимают, что есть вторая сторона, и к какому бы общему знаменателю они ни пришли с Украиной, остается российская сторона, с которой им еще работать. И они понимают, что там сложнее», - сказал источник.

Также, по его словам, много внимания во время разговоров уделялось вопросу территорий. При этом американцы, которые рассматривают себя как медиаторы в процессе, доносят до Украины позицию РФ, которая требует полного выхода украинских сил с Донбасса.

Зато украинская сторона, по словам источника, на встрече аргументировала, почему такой подход не является возможным: в силу конституционных ограничений, мнения украинского общества, а также несоответствия реальной ситуации. Поэтому позиция Украины остается неизменной: дискуссия по территориям должна начинаться с текущей линии соприкосновения.

«Процесс поиска потенциальных решений продолжается, но это, конечно, очень сложный вопрос», - добавил собеседник.

Также Украина донесла американцам свою позицию и относительно членства в НАТО. В частности, украинская делегация говорила о том, что курс на членство в Альянсе закреплен в Конституции, и ее изменение ради заключения мирного соглашения является плохим прецедентом. Другой озвучиваемый аргумент - невозможность предоставлять право вето на членство любой страны в НАТО.

«Готовность слышать наши аргументы со стороны американцев присутствует. Другой вопрос, что они постоянно говорят: хорошо, вы можете быть 100% правы, но есть другая сторона, и она требует вот этого и этого. Мы как медиатор должны обеспечивать то, чтобы вы пришли к мирному соглашению. Вы можете сколько угодно логично объяснять свою позицию, если другая сторона говорит «нет» - то что мы сделаем?» - сказал собеседник издания.

Напомним, несколько недель назад США представили новый мирный план по завершению войны в Украине. Документ состоял из 28 пунктов, он по большей части учитывал интересы России.

В связи с этим 23 ноября в Женеве состоялась встреча делегаций США, Украины и Европы. Стороны дорабатывали документ, чтобы сделать его более сбалансированным.

В итоге план был изменен, при этом работа над ним все еще продолжается. В этой связи 30 ноября США и Украина провели новые переговоры во Флориде.

После встречи госсекретарь США Марко Рубио заявил, что сторонам удалось достичь прогресса, добавив, что переговоры носят сложный характер.

Секретарь СНБО Рустем Умеров, возглавляющий украинскую делегацию, проинформировал о результатах главу государства Владимира Зеленского. Он отметил, что в продвижении достойного мира есть значительный прогресс, а также сказал, что позиции Украины и США сблизились. Зеленский подтвердил эти данные, заявив, что работа продолжится.