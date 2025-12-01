Эмин Агаларов трогательно поздравил сыновей с 17-летием - ВИДЕО

Бизнесмен и музыкант, народный артист Азербайджана Эмин Агаларов сделал в Instagram публикацию в связи с днем рождения сыновей Али и Микаила, которым 1 декабря исполнилось 17 лет.

Э.Агаларов поделился в соцсети фотографиями и видеокадрами с сыновьями из личного архива, подписав публикацию следующим образом: «С днём рождения, мои ребята, моя гордость. The best».

Читайте по теме:

Эмин Агаларов рассказал о том, что значит быть отцом сыновей