Похищены улитки на 100 тысяч долларов с французской фермы
Во Франции расследуют кражу с фермы премиальных улиток L'Escargot Des Grands Crus в коммуне Бузи, недалеко от Реймса.
Воры проникли на территорию в ночь на понедельник, перерезав ограждение и вскрыв хозяйственные постройки. Они вынесли весь запас свежих и замороженных улиток, ущерб оценивается в 100 000 долларов.
Для предприятия, которое поставляет продукцию в рестораны высокой кухни, кража стала серьёзным ударом накануне праздничного сезона, когда спрос традиционно достигает пика.
Сейчас правоохранители ведут расследование, а ферма в срочном порядке восстанавливает запасы, чтобы успеть выполнить заказы к концу года.
Источник: BBC
Джамиля Суджадинова
