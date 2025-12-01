Похищены улитки на 100 тысяч долларов с французской фермы

Во Франции расследуют кражу с фермы премиальных улиток L'Escargot Des Grands Crus в коммуне Бузи, недалеко от Реймса.

Воры проникли на территорию в ночь на понедельник, перерезав ограждение и вскрыв хозяйственные постройки. Они вынесли весь запас свежих и замороженных улиток, ущерб оценивается в 100 000 долларов.

Для предприятия, которое поставляет продукцию в рестораны высокой кухни, кража стала серьёзным ударом накануне праздничного сезона, когда спрос традиционно достигает пика.

Сейчас правоохранители ведут расследование, а ферма в срочном порядке восстанавливает запасы, чтобы успеть выполнить заказы к концу года.

Источник: BBC

Джамиля Суджадинова