МИД Украины заявил, что действия Киева не направлены против Астаны

Киев "принял во внимание" протест МИД Казахстана в связи с атакой на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

Об этом заявило украинское внешнеполитическое ведомство.

"Украина приняла во внимание обеспокоенность Республики Казахстан относительно инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте украинского МИД.

МИД утверждает, что действия украинской стороны не направлены против Казахстана.

29 ноября одно из выносных причальных устройств на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском было атаковано безэкипажными катерами и получило значительные повреждения. По данным пресс-службы КТК, дальнейшая его эксплуатация невозможна.

30 ноября МИД Казахстана выразил протест и отметил, что рассматривает атаку на инфраструктуру КТК как действие, наносящее ущерб отношениям Астаны и Киева.

Источник: ТАСС