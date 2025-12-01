 Турецкий профессор: Участие Мехрибан Алиевой могло бы придать реставрации Айя-Софии особое значение | 1news.az | Новости
Турецкий профессор: Участие Мехрибан Алиевой могло бы придать реставрации Айя-Софии особое значение

First News Media10:45 - Сегодня
Приближается 1500-летие исторической мечети Айя-Софии, и участие вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в процессе реставрации могло бы придать этому проекту особое значение, считает один из наиболее авторитетных турецких историков, профессор Ильбер Ортайлы.

«Я говорю это не просто так. Она держала под личным контролем вопросы реставрации в Баку. Именно подход Азербайджана к реставрации спас честь города. Если у них будет время и, если у нас действительно есть чувство сотрудничества, министерство может попросить у нее помощи», - пишет ученый в статье для газеты Hürriyet.

Первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева вносит значительный вклад в сохранение памятников общечеловеческого значения. Под ее патронатом восстановлены и отреставрированы объекты мирового культурного и религиозного наследия, как в Азербайджане, так и за рубежом.

Ильбер Ортайлы специализируется на исследовании тюркского наследия, он автор ряда трудов по истории Османской империи. Ученый неоднократно посещал Азербайджан, в том числе в рамках изучения роли Кавказской Исламской армии в освобождении Баку от армяно-большевистской оккупации.

Мечеть Айя-София – один из знаменитых достопримечательностей Стамбула. Собор в течение 916 лет считался самым большим храмом в мире, а после завоевания города в 1453 году седьмым султаном Мехметом II стал главной мечетью Османского государства.

