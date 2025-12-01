Хикмет Гаджиев: Баку хочет видеть ЕС участником Зангезурского коридора

Азербайджан хотел бы видеть активное участие Европейского Союза в реализации проекта Зангезурского коридора.

Об этом заявил помощник Президента Азербайджана – завотделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в интервью EU Today и группе журналистов в Брюсселе.

Гаджиев связал Зангезурский коридор со стратегией Азербайджана в постконфликтный период, а также с более широкими целями ЕС в области связности. Описывая его как часть «Среднего коридора» между Китаем, Центральной Азией и Европой, он заявил, что этот маршрут «окажет преобразующее влияние на транспортный ландшафт Евразии» и что Азербайджан видит себя «ключевым участником этого процесса». В этой связи он отметил, что Баку «хотел бы видеть Евросоюз частью этой новой транспортной структуры», в том числе в рамках инициативы ЕС Global Gateway.

Гаджиев представил коридор как практический компонент того, что он назвал «стратегией Азербайджана по достижению мира». «Война для Азербайджана закончилась, конфликт завершился, – сказал он. – Нам необходимо укрепить мир на местах и сделать его долгосрочным». Мир, по его мнению, «не должен быть просто отсутствием войны», но должен приносить «процветание и развитие» и укреплять взаимозависимость между соседями.

В этом контексте он предположил, что Армения может перейти от состояния тупика к статусу транзитной страны по мере расширения связей между востоком и западом, а также севером и югом.