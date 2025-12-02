«На встречах, которые прошли в Эр-Рияде, вклад Азербайджана в исламскую солидарность был особо подчеркнут»

Депутат Национального собрания (Милли Меджлис) Кенуль Нуруллаева на пленарном заседании обратила внимание на вклад Азербайджана в исламскую солидарность, а также на укрепление позиций страны на международной арене как влиятельного спортивного государства.

Депутат отметила VI Игры исламской солидарности, которые прошли 7–21 ноября в столице Саудовской Аравии — Эр-Рияде, где она участвовала в качестве председателя Координационной комиссии ISSA (Спортивная ассоциация игр исламской солидарности). По её словам, эти игры также запомнились масштабностью и профессиональной организацией. «Более 3000 спортсменов из 57 стран соревновались по 23 видам спорта.

На примере этих игр вновь была продемонстрирована солидарность, продвигаемая посредством спорта.

Как отметила депутат: «Передовые технологии, культурная интеграция, активность медиаспециалистов и волонтёров, профессиональные инициативы оргкомитета стали одними из факторов успеха этого мероприятия. Азербайджанские спортсмены также достойно выступили на престижных соревнованиях».

Отмечая, что в последние годы авторитет Азербайджана как спортивной державы стремительно растёт, К. Нуруллаева подчеркнула, что успехи в этой сфере напрямую связаны с именем Президента Ильхама Алиева:

«С 1997 года, возглавляя Национальный олимпийский комитет, глава нашего государства уделяет постоянное внимание и заботу азербайджанским спортсменам. Этот процесс, продолжающийся уже двадцать восемь лет, приносит успешные результаты. Отмечу, что сборная Азербайджана в составе 169 атлетов выступила на VI Играх исламской солидарности по 20 видам спорта. Наибольшее количество наших спортсменов было представлено в борьбе (18), гандболе (16) и фехтовании (15). Наши спортсмены завоевали 59 медалей — 9 золотых, 19 серебряных и 31 бронзовую. С этим результатом Азербайджан утвердился на 10-м месте по качеству медалей и на 4-м месте по их общему количеству среди 57 стран».

Депутат также добавила, что Игры исламской солидарности подчеркивают важность совместных усилий мусульманских стран и поддержки сотрудничества между государствами-членами ОИС. Как отметила депутат:

«Спорт выполняет роль моста для продвижения мира, единства и взаимопонимания. Сегодня в Азербайджане спорт переживает период настоящего подъёма, создавая основу для ещё больших достижений в будущем.

Историческая Победа, одержанная под руководством победоносного Верховного Главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева, является источником гордости для каждого азербайджанца. В нашей стране выросло такое патриотичное молодое поколение, которое непобедимо как физически, так и духовно.

Эти молодые люди поднимают азербайджанский флаг и на спортивных аренах, и на поле боя».

Напомнив, что первые Игры исламской солидарности были организованы именно в Саудовской Аравии 20 лет назад, К. Нуруллаева отметила, что в этом году в рамках игр также были проведены различные обсуждения:

«Будучи председателем Координационной комиссии ISSA, я встретилась с руководителями делегаций более чем 50 стран и обсудила основные организационные вопросы для успешного проведения 6-го выпуска Игр. Также на в 44-м заседании Исполнительного комитета ISSA мы вместе с коллегами провели продуктивные обсуждения и обменялись мнениями. Кроме того, во время выступления на 14-й Генеральной Ассамблее ISSA, которая прошла с участием президентов Национальных олимпийских комитетов 57 стран, представителей Международного олимпийского комитета, руководителей международных федераций и других гостей, я предоставила обширную информацию о работе Координационной комиссии. В рамках игр я также приняла участие в конференции Министерства спорта Саудовской Аравии на тему «Женщины в спорте». Целью конференции было укрепление роли женщин в спортивной сфере региона, продвижение женского лидерства и определение стратегий будущего развития. На этой платформе состоялись широкие обсуждения про процессы трансформации спортивной экосистемы, инклюзивность, гендерное равенство, а также устойчивое развитие».

Депутат подчеркнула, что Игры исламской солидарности являются важным мероприятием, которое продвигает справедливую конкуренцию, ценности мира и братства в исламском мире. В этом контексте она также вспомнила IV Игры исламской солидарности, которые прошли в Азербайджане 8 лет назад: «В 2017 году Азербайджан, демонстрируя высокий уровень организации, направил миру послание мира, безопасности, единства и солидарности. Азербайджан представил исламскому миру образцовые стандарты. Проведение этой международной спортивной игры, в которой приняли участие представители всего мусульманского мира, стало проявлением большого доверия к нашей стране. Благодаря особому вниманию господина Президента и непосредственному руководству уважаемой Первой леди Мехрибан Алиевой IV Игры исламской солидарности вошли в историю как очередной успех Азербайджана. Опыт, накопленный во время «Баку-2015», и продемонстрированная организация были самым лучшим образом применены и на IV Играх исламской солидарности».

По словам К. Нуруллаевой, на встречах в Эр-Рияде также было особо подчеркнуто, что благодаря поддержке господина Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой, Игры исламской солидарности «Баку-2017» запомнились как новая яркая страница в динамичном развитии Азербайджана и очередное историческое событие для международного спортивного сообщества.