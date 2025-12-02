В Азербайджане марковские праздники принесут 11 нерабочих дней

В 2026 году в Азербайджане из-за совпадения праздников Новруз и Рамазан будет 11 выходных дней.

Как передаёт 1news.az, постановлением Кабинета министров установлено, что 20–24 марта будут праздничными днями в честь праздника Новруз.

Так как 21 и 22 марта приходятся на субботу и воскресенье, в соответствии с Трудовым кодексом 25 и 26 марта также объявляются выходными.

Кроме того, 20 и 21 марта определены как дни празднования Рамазан байрамы. По нормам Трудового кодекса, если день Рамазан байрамы совпадает с другим праздничным нерабочим днём, то следующий рабочий день становится выходным. Поэтому 27 и 30 марта также будут нерабочими.

В итоге, выходными в связи с Новруз и Рамазан байрамы станут дни: 20–30 марта включительно.