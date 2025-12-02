Самолет, предположительно, Уиткоффа вылетел из США

Самолет, на борту которого, предположительно, находится спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф, покинул воздушное пространство США и взял курс в направлении России.

Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских кругах.

«Борт только что покинул воздушное пространство США, взял курс на Европу, а затем - на Россию», - сказал собеседник агентства. Он отметил, что самолет вылетел из аэропорта во Флориде около 01:00 по всемирному времени (05:00 по Баку).

Президент России Владимир Путин встретится 2 декабря с Уиткоффом. Ключевая тема - урегулирование российско-украинского конфликта, в том числе предложения США по этому вопросу. Как ранее сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, встреча состоится во второй половине дня.

Открытыми для СМИ будут первые кадры беседы.