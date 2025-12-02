ЕС выделит Армении 500 млн евро на укрепление энергобезопасности

Евросоюз инвестирует 500 млн евро в сферу укрепления энергетической безопасности и диверсификацию Армении, заявила верховный комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос.

«Это инвестиции в размере 500 млн евро для соединения вашей (армянской – ред.) энергосистемы с грузинской, и мы уже работаем над энергосистемой Армения-Турция, чтобы вы все меньше зависели от российской энергии. Это тоже исходит из нашего опыта. У нас теперь есть специальные энергетические программы для Молдовы, Украины, да и для нас тоже. Например, когда в 2022 году началась война (в Украине - ред.), Европа импортировала 60% газа, 50% угля и, кажется, 40% нефти из России. Сейчас уголь - это ноль, нефть - ноль, а в случае с газом мы постепенно двигаемся к нулю, что не всегда легко, как вы тоже знаете», - уточнила она.

По ее словам, соответствующая договоренность была достигнута в Ташкенте. Согласно договоренности, Армения получает поддержку в рамках проекта «Кавказская энергосистема» для улучшения энергетической инфраструктуры, укрепления энергетической безопасности и диверсификации, а также снижения зависимости от внешних игроков. В этом направлении ЕС сотрудничает с германским банком развития KfW.

Цель проекта «Кавказская энергосистема» - обеспечение надежного и взаимовыгодного трансграничного обмена энергией на Южном Кавказе путем синхронизации энергосистем Армении и Грузии.

Источник: Арменпресс