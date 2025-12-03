В Армении откроется посольство Пакистана

Дипломатические представители Армении и Пакистана активно работают над открытием посольства Пакистана в Армении.

По данным дипломатического источника, открытие посольства запланировано на следующий год, передает NEWS.am.

Для уточнения данного сведения агентство обратилось с письменным запросом в Министерство иностранных дел Армении, где информацию не опровергли.

Напомним, что дипломатические отношения между Арменией и Пакистаном были утверждены 31 августа 2025 года. В этот день в Китае было подписано совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между двумя странами.