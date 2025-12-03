 В Баку состоялась 26-я Международная конференция руководителей пожарно-спасательных служб - ФОТО | 1news.az | Новости
Общество

В Баку состоялась 26-я Международная конференция руководителей пожарно-спасательных служб - ФОТО

First News Media15:10 - Сегодня
В Баку состоялась 26-я Международная конференция руководителей пожарно-спасательных служб - ФОТО

В Баку прошла 26-я Международная конференция руководителей пожарных и спасательных служб государств-членов Международной спортивной федерации пожарных и спасателей.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в рамках конференции состоялась двусторонняя встреча министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики генерал-полковника Кямаледдина Гейдарова и президента Международной спортивной федерации пожарных и спасателей генерал-полковника внутренней службы Александра Чуприяна.

На встрече был проведен обмен мнениями по вопросам сотрудничества между Министерством по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики и Международной спортивной федерацией пожарных и спасателей, а также бакинской конференции. Были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес.

Затем состоялась церемония открытия конференции.

В мероприятии принимали участие более 100 представителей стран-членов федерации – Германии, Австрии, Беларуси, Болгарии, Китая, Чехии, Индии, Ирана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Камеруна, Латвии, Монголии, Катара, Саудовской Аравии, Бахрейна, России, Сербии, Словакии и Вьетнама, компаний-партнеров федерации, а также – в формате видеоконференции - представители Турции и Кыргызстана.

На открытии конференции К.Гейдаров рассказал о важности проведения международного мероприятия в нашей стране. Он оценил эту престижную конференцию как важную площадку для укрепления международного сотрудничества в области пожаротушения и спасения, изучения нового опыта и передовых подходов.

Министр сделал краткий экскурс в историю предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Азербайджане, подробно рассказал о работе, проводимой в этой области в нашей стране. Он подчеркнул, что Общенациональный лидер нашего народа Гейдар Алиев всегда уделял внимание вопросам безопасности населения и территорий, и отметил, что Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, созданное соответствующим Распоряжением Президента Азербайджана, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, благодаря вниманию и заботе главы государства сформировалось как профессиональный государственный орган, способный успешно бороться с любыми чрезвычайными ситуациями.

Министр К.Гейдаров также рассказал о проделанной работе по расширению международных связей МЧС, проводимых в различных регионах мира на основе поручений главы государства спасательных операциях, гуманитарной помощи, доставляемой в зоны бедствия.

Министр по чрезвычайным ситуациям выразил благодарность Министерству внутренних дел Королевства Саудовская Аравия за высокий уровень организации XX чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту среди мужчин и XI чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту среди женщин, состоявшихся в этом году в Эр-Рияде, и за оказанное гостеприимство, а также пожелал успехов в работе конференции.

Выступая на мероприятии, президент Международной спортивной федерации пожарных и спасателей Александр Чуприян поблагодарил Азербайджан за поддержку в организации конференции. А.Чуприян коснулся важности профессии пожарных и спасателей в современном мире, где учащаются чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, и подчеркнул важность постоянного повышения уровня их профессиональной подготовки. В этой связи он выразил уверенность, что проведение подобных мероприятий внесет значительный вклад в эффективный обмен опытом между представителями данных профессий и расширение международного сотрудничества. На конференции Александр Чуприян вручил министру Кямаледдину Гейдарову медаль «За вклад в международное сотрудничество» Международной спортивной федерации пожарных и спасателей.

Затем конференция продолжилась выступлениями других спикеров.

На организованной Министерством по чрезвычайным ситуациям Азербайджана конференции, которая продлится до 6 декабря, будут обсуждаться вопросы развития пожарно-спасательного спорта, организации чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту в 2026 году и международного сотрудничества. Также будет проанализирован последний чемпионат мира по этому виду спорта.

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
