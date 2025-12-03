В Crystal Hall проведут ремонт

В спортивно-концертном комплексе Crystal Hall будут проведены ремонтные работы.

В комплексе планируется капитальный ремонт кровли, металлических конструкций фасада, композитного фасадного покрытия и системы металлических ферм, сообщает 1news.az со ссылкой Baku.ws.

Отмечается, что реализация тендера повысит инженерную безопасность и энергоэффективность комплекса, обеспечит его долгосрочную эксплуатацию и создаст условия, соответствующие современным международным стандартам для проведения мероприятий, что в свою очередь, станет важным вкладом в развитие культурного, спортивного и туристического потенциала столицы Азербайджана.