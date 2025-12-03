Завершено следствие по уголовному делу в отношении Алтая Гёюшова

Завершено следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении Алтая Гёюшова.

Официальное обращение Генеральной прокуратуры об этом было передано по Общественному телевидению.

Согласно информации, 21 ноября он был вызван в Следственное управление Генеральной прокуратуры, но не явился, после чего в отношении него было начато заочное производство.

Сегодня следствие по делу было завершено.

Алтаю Гёюшову и защитнику, которого он выберет, с 10 декабря будет предоставлена возможность без ограничения времени ознакомиться с материалами уголовного дела в Следственном управлении Генеральной прокуратуры.

Алтаю Гёюшову сделано предупреждение о том, что если он не явится на следствие, то уголовное дело может быть направлено в суд в порядке заочного производства, и в отношении него может быть вынесен заочный приговор.

Алтай Гёюшов привлечён в качестве обвиняемого по статье 281.2 УК (открытые антигосударственные призывы, совершённые повторно или группой лиц по предварительному сговору). Поскольку он скрывается от следствия за пределами Азербайджана, в отношении него объявлен розыск для предъявления обвинения.

Решением Бинагадинского районного суда от 23 февраля этого года в отношении него избрана мера пресечения — заочный арест.

17 сентября содержание обвинения было дополнено и изменено, и в отношении Алтая Гёюшова принято решение о привлечении его в качестве обвиняемого по статье 281.2 УК.

Указано, что 20 апреля 2020 года на платформе YouTube, на канале Düz Danışaq, а также 2 сентября 2024 года и 1 января 2025 года на Facebook-канале Altay Göyüşov он, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совершил и распространил открытые призывы к применению силы против действующей на законных основаниях власти Азербайджана.

Источник: APA