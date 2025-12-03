Российский суд арестовал задержанного в Екатеринбурге главу азербайджанской общины

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отправил в следственный изолятор главу азербайджанской общины на Урале Видади Мустафаева, обвиненного в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об аресте настаивало следствие, передает URA.RU.

«В отношении Видади Мустафаева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — озвучила вердикт судья Юлия Меркулова. За решеткой Мустафаев пробудет до 31 января 2026 года. Мустафаев заявил, что против него распространяют клевету.

Мустафаев подозревается в присвоении земельных участков уральского «Агропродукта».

По версии следствия, в 2018 году Мустафаев заключил с организацией «Агропродукт» договор займа на четыре миллиона рублей, однако выплатить долг фирма не смогла. Тогда же Мустафаев в счет оплаты изъял участки организации по подложным документам.

При этом кадастровая стоимость участков в шесть раз превысила сумму займа.

Напомним, что Мустафаев был задержан силовиками вчера вечером.





