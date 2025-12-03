Как защитить азербайджанских детей в Интернете: Мнение техноблогера и опыт мировых стран

Сегодня невозможно представить жизнь без социальных сетей, которые стали неотъемлемой частью нашей повседневности - мы общаемся с друзьями, узнаём новости, черпаем вдохновение и делимся событиями своей жизни.

Социальные платформы предлагают мгновенный доступ к информации и позволяют быть на связи с миром в любое время. Для взрослых это чаще всего инструмент общения и работы, а для подростков - целая вселенная возможностей для самовыражения, творчества и поиска своего места в обществе. Однако за яркой картинкой лайков, фильтров и вирусных видео скрываются и опасности, особенно для неокрепшей психики подростков.

Для подростков социальные сети – это одновременно пространство возможностей и источник рисков. Они могут способствовать развитию коммуникационных навыков, творческого мышления и поиска друзей по интересам, но вместе с тем оказывают серьёзное давление на психику. Сравнение себя с «идеальными» образами, поглощение чужого контента и постоянное стремление к одобрению через лайки и комментарии могут вызывать тревожность, стресс и неуверенность в себе. Влияние платформ особенно сильно ощущается на этапе формирования личности, когда подростки ищут своё место в мире и ещё не имеют полной психологической зрелости. Таким образом, соцсети - это не только инструмент общения и развлечений, но и фактор, способный как поддерживать развитие, так и создавать психологические трудности, если не учитывать возрастные особенности и влияние контента.

Сегодня в азербайджанском обществе активно обсуждается трагическая история в Баку, где 13-летняя школьница Кямаля Мамедова, находясь под воздействием онлайн-контента, покончила с собой. Этот случай в очередной раз привлек внимание к вопросу влияния социальных сетей и Интернета на подростковую психику и вызвал широкий резонанс: специалисты, родители и педагоги вновь заговорили о необходимости контроля за цифровой средой. Трагедия Кямали Мамедовой показала, что даже в, казалось бы, благополучных семьях дети могут испытывать серьёзные внутренние трудности, а небезопасный или неподходящий контент способен усиливать их уязвимость, подчёркивая необходимость внимательного отношения взрослых к эмоциональному состоянию и цифровой активности подростков.

К обсуждению данной темы в социальной сети Facebook присоединился техноблогер Фарид Пардашунас, который в своем статусе отмечает следующее: «Смерть 13-летнего ребёнка крайне загадочный и серьёзный случай, требующий принятия решительных мер. Речь здесь не должна ограничиваться какой-либо одной игрой (имеется в виду «Синий кит» - прим. ред.). Использование детьми Интернета, социальных сетей, TikTok и подобных платформ уже превращается в серьёзную угрозу. Недаром правительство Австралии повысило возрастной порог до 16 лет. Компании получили уведомления о необходимости удаления профилей детей младше 16 лет с социальных медиа-платформ».

Техноблогер подчеркивает, что ранее этот порог составлял 13 лет, а теперь, когда опасность возросла, начались масштабные международные обсуждения: «К сожалению, в наши дни подростки без родительского контроля могут сталкиваться в интернете с любым видом опасного контента. Учитывая их хрупкую психику, вред от такого воздействия становится всё более частым явлением».

Высказывая свое мнение на данную тему, Фарид Пардашунас отмечает, что в Азербайджане в контексте этой проблемы необходимо обязательно обратить внимание на следующие моменты:

- С детьми следует проводить профилактические беседы. Вместо строгих запретов, которые могут заставить ребёнка лгать, важно воспитывать их так, чтобы они делились с вами всем, что их волнует;

- На смартфонах детей обязательно должны быть установлены приложения родительского контроля для мониторинга времени экрана и активности в социальных сетях;

- Учителя и психологи должны регулярно проводить занятия с детьми по темам опасного контента, киберугроз, насилия и манипуляций;

- Родителям необходимо повышать собственную цифровую грамотность;

- На платформах TikTok, Instagram и YouTube Kids следует активировать функции «Ограниченный режим» (Restricted Mode), «Семейная привязка» (Family Pairing) и фильтры по возрасту.

В свою очередь, возвращаясь к Австралии, упомянутой в Ф.Пардашунасом, отметим, что австралийский онлайн-регулятор eSafety Commissioner объявил, что видеостриминговый сервис Twitch, специализирующийся на тематике компьютерных игр, признан «социальной сетью с возрастным ограничением», и с 10 декабря уходящего года пользователям из Австралии младше 16 лет будет запрещено заводить новые аккаунты или сохранять существующие. Также под возрастные ограничения в Австралии попадут Facebook, Instagram, X, TikTok, YouTube, Snapchat, Reddit, Kick и др. Правительство Австралии объясняет такие меры стремлением защитить детей и подростков от рисков, связанных с социальными сетями - нежелательный контент, давление со стороны сверстников, чрезмерное время онлайн.

Подчеркнем, что аналогичные подходы применяются и в Европе. Так, согласно Закону о цифровых услугах ЕС, крупные онлайн-платформы обязаны обеспечивать защиту несовершеннолетних, включая введение возрастных ограничений и механизмов контроля контента. Европейские страны также постепенно ужесточают правила регистрации для подростков, ограничивая доступ к социальным сетям детям младше установленного возраста, что отражает общий международный тренд по повышению безопасности цифрового пространства.

Также отметим тот факт, что 20 ноября этого года было принято резолюционное предложение - установить минимальный возраст 16 лет для доступа детей к социальным сетям и видео-платформам на уровне ЕС. В случае с резолюцией Европарламента, она пока не обязательна для исполнения, то есть, требует дальнейшей законодательной проработки, чтобы стать законом.

Таким образом, проблема влияния социальных сетей на подростков остро стоит не только в Азербайджане, но и в международном масштабе. Трагические случаи, примеры регулирования в Австралии и Европе показывают: без внимания взрослых и соответствующих мер контроля цифровая среда может быть опасной для психики детей. Это подчёркивает необходимость не только профилактических бесед, родительского контроля и цифровой грамотности, но и разработки национальных правил и законов, направленных на защиту несовершеннолетних в сети. Только подобный комплексный подход, включающий законодательные меры, образовательные инициативы и внимание взрослых, позволит создать для подростков безопасное пространство как в социальных сетях, так и в реальной жизни.