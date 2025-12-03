Эрдоган: Турция получила стратегическое преимущество в области ПВО

Турецкий беспилотник KIZILELMA стал первым боевым дроном, способным поражать цели за пределами прямой видимости, Турция получила стратегическое преимущество в области ПВО.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития.

В своей речи глава государства также отметил, что в 2026 году Турция станет центром проведения международных форумов, приняв климатический саммит COP31, саммит НАТО и 13-й саммит Организации тюркских государств.

Источник: Anadolu