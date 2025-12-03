Публикация армянским правительством большого массива документов, касающихся почти тридцатилетнего переговорного процесса вокруг карабахского урегулирования, несомненно, вызвала определенный интерес в обществах двух ранее конфликтовавших государств, но именно, что только определенный.

Поскольку в целом эти материалы не содержат никаких шокирующих откровений для тех, кто годами следил за динамикой, характером и логикой переговоров.

Выложенные Ереваном архивы фактически подтвердили то, о чем Азербайджан всегда говорил открыто: все эти годы переговоры буксовали исключительно потому, что власти Армении использовали дипломатию не как пространство поиска решения, а как инструмент запудривания мозгов с целью продления как можно дольше оккупационного статус-кво. Поэтому нынешний жест Еревана может выглядеть как стремление к транспарентности, но по сути превращается в наглядный обзор тех политических ловушек, которые на протяжении десятилетий создавали армянские руководители, желавшие превратить оккупацию в необратимую реальность. И что особенно важно - публикуя архивы переговоров, Армения сама же показывает, что Азербайджан все это время действовал последовательно, не отступая от своей цели восстановить территориальную целостность.

Азербайджан вступил в переговорный процесс еще в 1992 году, когда была учреждена Минская группа ОБСЕ, с четким пониманием того, что его территория частично оккупирована и что именно ему - стране, столкнувшейся с агрессией, - придется совмещать дипломатическую активность с необходимостью защищать свой народ и свое будущее. Все формулы, которые обсуждались за эти десятилетия, будь то пакетный вариант, поэтапное урегулирование или конструкция «5+2», рассматривались Азербайджаном исключительно через призму конечной цели - освобождения всех оккупированных земель и полного восстановления суверенитета. Однако в условиях международной системы, которая требует от государств участия в переговорах даже тогда, когда шансы на результат минимальны, Баку не мог позволить себе демонстративно выйти из формата, поскольку это создало бы риски политического давления, попыток внешней легитимации армянской оккупации и необоснованных обвинений в срыве процесса. Понимая эти реалии, Азербайджан принимал участие в раундах, которые объективно не могли привести к немедленному и всеобъемлющему решению, но при этом никогда не рассматривал временные формулы как замену итоговой цели.

Особенно ярко это проявилось в те моменты, когда обсуждались многоступенчатые сценарии, предполагающие возвращение территорий поэтапно. Баку не отвергал такие варианты, потому что понимал, что международные игроки не готовы в один момент заставить оккупанта выполнить требования резолюций Совбеза ООН, а значит, постепенный возврат земель может быть временным техническим механизмом, ведущим к полностью справедливому результату. Однако Азербайджан всегда подчеркивал, что никакая временная схема не может и не должна превращаться в основу для фиксации разделения территорий. Именно поэтому в опубликованных армянской стороной документах легко проследить, что Баку в любой момент напоминал: окончательная цель неизменна, и никакого согласия на потерю своих земель не может быть по определению.

Среди множества дипломатических эпизодов, теперь оказавшихся на поверхности, особое место занимает обсуждение гипотетического «обмена» Карабаха на армянский Мегри. Армянские политики на протяжении многих лет пытались представить этот эпизод так, словно их втягивали в странную игру, однако публикация документов лишь подтверждает, что на самом деле этот эпизод стал одной из ярких демонстраций дипломатического мастерства Гейдара Алиева. Он сумел так выстроить переговорные позиции, что навязанная армянской стороной идея «трехсторонней субъектности» рухнула, а незаконное образование в Ханкенди было выведено из переговорного поля как не имеющее никакой международной легитимности. Оставшись один на один с реальным адресатом претензий – Арменией, - Азербайджан добился стратегического перелома, который спустя годы в Ереване уже никто не мог оспорить.

Не менее показательным остается казанский эпизод 2011 года. Выложенные документы фиксируют момент, когда азербайджанскому президенту пытались навязать вариант, прямо противоречащий интересам страны и создающий опасность законсервировать оккупацию под видом «компромисса». Ильхам Алиев отверг этот подход без колебаний. Для него вопрос суверенитета никогда не был предметом торга, и весь последующий ход событий убедительно доказал, что именно такая жесткая позиция спасла Азербайджан от попытки придать оккупации дипломатическую оболочку. Прежние армянские власти отчаянно стремились зафиксировать выгодный им статус-кво, и теперь, спустя годы, опубликованные нынешними властями документы демонстрируют, до какой степени «бывшие» были готовы деформировать саму логику урегулирования, лишь бы сохранить то, что было незаконно захвачено силой.

Тот факт, что Армения намеренно затягивала переговоры, теперь не просто известно наблюдателям - это подтверждается армянскими же документами. История с письмом Сержа Саргсяна Владимиру Путину 2016 года окончательно ставит точку, доказывающую, что прежние власти Армении стремились не к урегулированию, а к бесконечному продлению оккупационной реальности. Диалог использовался ими как ширма, за которой скрывалось нежелание выполнять требования международного права. Все, что они делали в рамках дипломатии, имело лишь одну цель - оставить ситуацию неизменной как можно дольше, надеясь, что мир рано или поздно перестанет видеть в оккупации проблему и начнет воспринимать ее как «историческую данность». Эта стратегия рухнула только тогда, когда Азербайджан изменил военно-политический баланс, и теперь опубликованные материалы лишь подчеркивают, насколько иллюзорной была логика тех, кто хотел сохранить статус-кво любой ценой.

В то время как армянская сторона годами играла на удержание, Азербайджан использовал каждую паузу, чтобы укрепить свои возможности - экономические, военные, дипломатические. За эти годы Баку достиг значительных успехов на международных площадках, добился принятия важных решений, формировал понимание того, что оккупация не может рассматриваться как легитимное состояние. Создавая новые политические и военные реальности, Азербайджан шаг за шагом приближал тот момент, когда восстановление территориальной целостности станет вопросом не абстрактных деклараций, а практической реализации. И когда переговоры полностью зашли в тупик, когда армянская сторона усилила провокации на линии соприкосновения, Азербайджан принял законное решение применить силу для восстановления своих прав, выполнив резолюции Совбеза ООН тем способом, который оказался единственно действенным после десятилетий безрезультатной дипломатической борьбы.

Теперь, когда Ереван обнародовал материалы без какого-либо предварительного согласования с азербайджанской стороной, остается лишь констатировать, что такой шаг выходит за рамки общепринятых норм дипломатической практики. Тем не менее, для Азербайджана в этом нет ничего тревожного, поскольку позиция Баку и его действия на протяжении десятилетий были предельно ясны внешним партнерам и собственному обществу. И действительно, опубликованные документы укрепляют представление о последовательности линии Баку, о верности международному праву и о прозрачности всех шагов в процессе урегулирования. Тогда как действия армянских экс-властей, проявившиеся теперь уже ретроспективно, лишь подтверждают их прежнюю неспособность к добросовестным переговорам.

Итог публикации ясно виден всем. Азербайджан в течение почти тридцати лет последовательно стремился к восстановлению своей территориальной целостности и использовал переговоры как инструмент для достижения этой цели, а не для того, чтобы вести их бесконечно. Прежние власти Армении, напротив, использовали переговоры как механизм ухода от ответственности и попытку закрепить последствия агрессии. И если что-то в этих документах может вызвать удивление, так это лишь то, насколько наглядно армянская сторона теперь демонстрирует собственное прошлое поведение.