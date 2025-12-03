Путин обсудил с Уиткоффом членство Украины в НАТО
Президент России Владимир Путин обсудил с представителями США вопрос вступления Украины в НАТО.
Как передаёт AПA, об этом заявил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.
Он сообщил, что на встрече, прошедшей в Кремле, Путин и Уиткофф обсуждали тему членства Украины в НАТО.
Представитель Кремля отметил, что стороны договорились не раскрывать детали.
По словам Ушакова, ход и характер переговоров в Кремле, безусловно, были обусловлены успехами последних недель.
«Недавние победы российской армии на поле боя повлияли на оценку Запада относительно урегулирования украинского конфликта. Кремль надеется, что благодаря успехам российской армии Европа и Киев проявят более адекватное отношение и восприятие происходящего».
Помощник Путина подчеркнул, что США остаются привержеными достижению долгосрочного решения и подтвердили готовность рассмотреть предложения России.