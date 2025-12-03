Премьер Грузии назвал условие восстановления дипотношений с Россией

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал «красной линией» восстановление дипломатических отношений с Россией до вывода российских войск из Абхазии и Южной Осетии. По его словам, эти обсуждения также невозможны до тех пор, пока Москва признает независимость этих территорий.

Так глава грузинского правительства ответил на вопрос журналистов, рассматривает ли Грузия возможность восстановления дипотношений с Россией, прерванных экс-президентом Михаилом Саакашвили сразу после «Пятидневной войны» 2008 года.

«Для нас главное наша принципиальная позиция и соблюдение наших красных линий. Эти красные линии связаны с вопросом деоккупации. Никакого компромисса здесь быть не может, и наша позиция не будет пересмотрена. Четко об этом заявляю», - подытожил Ираклий Кобахидзе.

Источник: Коммерсант