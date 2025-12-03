Генпрокуратура призвала граждан Азербайджана не раскрывать персональные данные незнакомым лицам - ВИДЕО

В Азербайджане на имя сотен граждан, при злоупотреблении их доверием, зарегистрированы фиктивные коммерческие структуры.

Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Действия, совершенные с использованием этих фиктивных субъектов предпринимательства, нанесли значительный ущерб государственному бюджету.

«Все лица, участвующие в подобных незаконных схемах, а также должностные лица, создающие им условия для преступной деятельности, несут уголовную ответственность, - подчеркивается в сообщении. - Просим граждан ни при каких обстоятельствах не передавать свои личные данные незнакомым лицам, и при подозрительных ситуациях незамедлительно сообщать в правоохранительные органы».