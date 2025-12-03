 Еврокомиссия нашла путь, как убедить Бельгию дать добро на использование активов РФ | 1news.az | Новости
В мире

First News Media16:10 - Сегодня
Еврокомиссия нашла путь, как убедить Бельгию дать добро на использование активов РФ

Европейская комиссия нашла способ убедить Бельгию дать согласие на использование замороженных российских активов для предоставления Украине займа в размере 140 млрд евро.

Об этом сообщило Politico со ссылкой на пять дипломатов и представителей ЕС.

Издание отмечает, что одной из главных причин беспокойства Бельгии является риск: если сначала средства из российских активов будут переданы для поддержки Украины, а затем одна из стран ЕС, например, Венгрия или Словакия, заблокирует продление санкций против России, то Бельгии, вероятно, придется самостоятельно компенсировать эти средства Москве.

Чтобы решить эту дилемму, Еврокомиссия предложила воспользоваться статьей 122 Договора о функционировании Европейского Союза. Она позволяет принимать меры «в духе солидарности между странами-членами» в случае экономической необходимости. Еврокомиссия предлагает толковать эту статью таким образом, чтобы продление санкций могло утверждаться квалифицированным большинством голосов (более 55% стран ЕС), тем самым избегая потенциального вето со стороны Венгрии или Словакии.

Дополнительно обсуждается изменение срока продления санкций - с традиционных шести месяцев до трех лет.

Это позволило бы снизить риски перерывов в санкционном режиме и минимизировать влияние возможной блокировки со стороны отдельных государств.

В настоящее время непонятно, устроит ли эта концепция премьер-министра Бельгии Барта де Вевера.

Его офис воздержался от комментариев по этому поводу.

Ранее Politico сообщало, что страны ЕС обвиняют Бельгию в чрезмерных требованиях по гарантиям в случае возможного иска от России из-за использования замороженных активов.

Как известно, идею репарационного кредита для Киева, основанного на наличных остатках российских активов, замороженных на Западе после вторжения России в Украину в 2022 году, предложила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Однако реализация плана по выдаче Украине «репарационного кредита» на 140 млрд евро замороженных российских резервов остановилась из-за позиции Бельгии. Техническая встреча между представителями Еврокомиссии и Бельгии так и не привела к прорыву.

