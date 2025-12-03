Азербайджан, Турция, Пакистан и США провели совместные военные учения - ФОТО

Военные учения «Doğu Akdeniz − 2025» («Восточное Средиземноморье − 2025») проведены в турецком городе Измир, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

В учениях, наряду с военнослужащими Турции, принимали участие группа личного состава Военно-морских сил Азербайджана, антитеррористическая группа безопасности США и патрульный морской самолёт армии Пакистана.

При выполнении поставленных задач военнослужащие стран-участниц продемонстрировали высокий профессионализм.

Отметим, что в учениях в качестве наблюдателей принимали участие военнослужащие из 19 стран.