В Лянкяране вынесен приговор отцу и сыну за убийство соседа

В Лянкяранском суде по тяжким преступлениям вынесен приговор по делу об убийстве, произошедшем в феврале этого года в Саатлинском районе.

На заключительном заседании под председательством судьи Неймана Мамедова суд огласил сроки наказания двум фигурантам - отцу и сыну.

Согласно решению суда, Эльшад Аббасов получил 18 лет и 6 месяцев лишения свободы. Его сын, Эльчин Аббасов, приговорен к 15 годам заключения. Оба признаны виновными в преднамеренном убийстве своего соседа Миргасана Сеидова.

Следствием установлено, что преступление было совершено 5 февраля в селе Ширинбейли. По данным обвинения, отец и сын задушили потерпевшего проволокой в автомобиле, после чего попытались скрыть следы, сбросив тело в водный коллектор, предварительно привязав к ноге камень.

Действия обвиняемых квалифицированы по статьям 120.2.1 и 120.2.5 УК («умышленное убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору» и «умышленное убийство из корыстных побуждений»).

Источник: APA

Джамиля Суджадинова