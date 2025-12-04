Детская смертность может вырасти впервые за столетие

Мировые показатели смертности среди детей до пяти лет могут впервые за столетие пойти вверх.

Такой прогноз содержится в новом докладе Фонда Гейтса Goalkeepers, который фиксирует выполнение глобальных целей ООН.

По оценкам экспертов, в 2025 году число смертей детей младше пяти лет может достичь 4,8 миллиона, а это примерно на 200 тысяч случаев больше, чем годом ранее.

Рост связывают с резким урезанием международных вложений в сферу здравоохранения, финансирование сократилось почти на 27% по сравнению с 2024 годом.

В докладе отмечается, что сокращение помощи со стороны ряда экономически развитых стран, включая США, Великобританию, Францию и Германию, стало одним из ключевых факторов ухудшения ситуации. Эксперты предупреждают, что подобный разворот может перечеркнуть многолетний прогресс, ведь с начала 2000-х годов детская смертность ежегодно снижалась

Источник: BBC

Джамиля Суджадинова