Россия не собирается возвращаться в G8 - Путин

Россия не планирует возвращаться в Группу восьми (G8), которая с 2014 года опять стала «семеркой».

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью India Today.

«Нет», - ответил российский лидер на соответствующий вопрос, передает ТАСС. Он подчеркнул, что практически перестал ездить на саммиты G8 еще до начала агрессии РФ против Украины в 2014 году.

При этом Путин отрицательно ответил на вопрос, обсуждалось ли это на его встрече в Кремле с представителями США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.