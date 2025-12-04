 Оливковое масло «Olivea» вошло в число лидеров по результатам тестирования Роскачества | 1news.az | Новости
Общество

Оливковое масло «Olivea» вошло в число лидеров по результатам тестирования Роскачества

First News Media11:37 - Сегодня
Бренд “Olivea”, принадлежащий компании Grand Agro, владеющей крупнейшими оливковыми садами в странах СНГ, Центральной Европе и Юго-Восточной Азии, показал высокие результаты в тестированиях Роскачества.

Масло продемонстрировало одни из лучших показателей качества среди продуктов, продаваемых под обозначением «extra virgin».

В ходе масштабных лабораторных анализов Роскачества оценивались: состав масел, уровень кислотности, вероятность фальсификации, а также вкусо-ароматические характеристики. “Olivea” выделилась своим натуральным составом и полной соответствием стандартам настоящего «extra virgin».

Как сообщает издание “Коммерсант”, у ряда продуктов было выявлено несоответствие между заявленным составом на этикетке и фактическим содержимым. На фоне этого “Olivea” была оценена на уровне ведущих мировых марок.

Развитая инфраструктура оливковых хозяйств Grand Agro обеспечивает стабильное производство высококачественного сырья, что напрямую способствует превосходным показателям качества бренда “Olivea”.



