В Китае произошло землетрясение магнитудой 6

Землетрясение магнитудой 6 произошло в четверг в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР на северо-западе страны, сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на китайский сейсмологический центр.

Землетрясение произошло в 15.44 по местному времени (10.44 мск) в уезде Акчи, расположенном в Кызылсу-Киргизском автономном округе Синьцзян-Уйгурского автономного района. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.

Источник: РИА Новости