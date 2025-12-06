Хикмет Гаджиев обсудил с советником эмира Катара двусторонние отношения
Помощник Президента Азербайджана - завотделом по внешнеполитическим вопросам Администрации президента Хикмет Гаджиев в рамках форума в Дохе встретился с советником по национальной безопасности эмира Катара Мохаммедом бин Ахмедом Аль-Миснадом.
Об этом сообщил Х.Гаджиев на своей странице в социальной сети Х.
«Мы обсудили двусторонние отношения, а также региональные и международные события», - указал Х.Гаджиев.
