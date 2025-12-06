Армянские церковники опасаются возможного ареста католикоса по возвращении из Марселя

Всеармянский совет по сохранению Армянской церкви выступил с заявлением, в котором выразил опасения возможным арестом или попыткой изоляции прямо в аэропорту католикоса всех армян Гарегина II по возвращении из Марселя.

«Цель одна: сорвать Епископскую конференцию, которая состоится 10–12 декабря, где любой ценой будут обсуждаться жизненно важные для страны вопросы», - говорится в заявлении, авторы которого призвали «весь верующий народ и национальные силы» поддержать католикоса и собраться сегодня в 20:00 перед VIP-залом аэропорта Звартноц для встречи Гарегина.

Источник: News.am