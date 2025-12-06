Хикмет Гаджиев встретился с госминистром по международному сотрудничеству Катара
Помощник Президента Азербайджана - завотделом по внешнеполитическим вопросам Администрации президента Хикмет Гаджиев в рамках форума в Дохе встретился с госминистром по международному сотрудничеству Катара Марьям бинт Али бин Насер Аль-Миснад.
Об этом сообщил Х.Гаджиев на своей странице в социальной сети Х.
«Мы обсудили пути дальнейшего укрепления братских отношений между нашими странами и договорились активизировать наше сотрудничество в областях, представляющих взаимный интерес», - отметил Х.Гаджиев.
