Актриса, сыгравшая Мехсети: Нас забросали камнями, как в Средние века - ВИДЕО

Не прошедший цензуру в Киноагентстве АР и исключенный из программы Бакинского международного кинофестиваля фильм режиссера Суад Гара «Məhsəti» остается одной из самых обсуждаемых тем в азербайджанских СМИ и социальных сетях.

По резонансной теме высказалась в социальной сети Facebook и исполнительница главной роли в фильме «Məhsəti» актриса Фаргана Абдулла, отмечающая, что не собирается обсуждать ни нравственность исторической личности Мехсети Гянджеви, ни мораль образа Мины, который сыграла: «Я кратко и без пафоса объясню, почему возник весь этот скандал. Прежде всего скажу пару слов о кратком синопсисе фильма и о том, что я чувствую по отношению к своей роли как актриса. Фильм рассказывает о том, как молодая актриса Мина готовится к спектаклю «Мехсети». Ради того, чтобы воплотить такой глубокий и многослойный образ, она выходит за пределы собственных границ, и в фильме мы наблюдаем её путь. Когда мне, как актрисе, впервые предложили эту роль, я была одновременно взволнована и обеспокоена - именно потому, что образ был необычным. Ведь, как и моя героиня Мина, я тоже должна была переступить через собственные границы. Я не ожидала, что Мехсети, Мину и меня вытащат на площадь социальных сетей и начнут забрасывать камнями, как в Средние века. Потому что у меня нет сомнений ни в собственной нравственности, ни в нравственности образа, который я играю. И мои ценности не совпадают с мужской гегемонией…».

Актриса с сожалением отмечает, что мир страдает от женоненавистничества со времён Мехсети Гянджеви и даже ещё раньше, что продолжается до сегодняшнего дня: «Женщин по их природе считают дикими, опасными существами, которых нужно «приручать». С раннего возраста общество и семья загоняют их в определённые роли. А тех, кто в эти роли не вписывается, выводят на площади, побивают камнями, сжигают, мстят даже после смерти».

По мнению Ф.Абдуллы патриархат отвёл женщинам всего две роли:

1. девственница, которая выходит замуж за одного мужчину и рожает детей (хранительница святого семейного очага);

2. женщина, которая не смогла идти по этому пути и продаёт своё тело (жертва мужских желаний и страстей).

«Но есть и те женщины, которые не помещаются в эти рамки, которые хотят искать себя, находить и создавать заново. Они были, есть и будут во все времена. Мехсети Гянджеви была одной из них. Они просто хотели танцевать, веселиться, пьянеть, любить и творить. Так же, как это делает любой среднестатистический мужчина… Но разве не является лицемерием клеймить это «безнравственностью», когда то же самое делают женщины?» - подытоживает Фаргана Абдулла.

