Погода в воскресенье: пасмурно, изморозь, дожди

7 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, днем местами возможна изморось, вечером - кратковременные дожди.

Будет преобладать умеренный северо-западный ветер, который вечером сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 8-11, днем - ​​12-14° тепла. Атмосферное давление - 767 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 75-85%.

В регионах Азербайджана в основном без осадков, однако утром, начиная с западных районов, местами ожидаются дожди. В отдельных местах возможны ливни, в горных районах выпадет снег, местами не исключается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-7, днем - 10-14° тепла, в горах ночью - 0-5, днем - 4-7° тепла.