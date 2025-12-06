 Завершилась международная конференция, посвященная 120-летию академика Юсифа Мамедалиева - ФОТО | 1news.az | Новости
Общество

Завершилась международная конференция, посвященная 120-летию академика Юсифа Мамедалиева - ФОТО

First News Media13:23 - Сегодня
Завершилась международная конференция, посвященная 120-летию академика Юсифа Мамедалиева - ФОТО

В Нахчыване прошёл второй день международной конференции «Юсиф Мамедалиев: Наука. Наследие. Инновации», посвящённой 120-летию академика Юсифа Мамедалиева.

Как передает 1news.az, делегация участников конференции посетила Нахчыванский государственный университет.

Полномочный представитель Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике Джейхун Джалилов, заместитель министра науки и образования Фирудин Гурбанов, президент НАНА Иса Габиббейли, член-корреспондент НАНА Севда Мамедалиева и другие участники мероприятия сначала посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, возложили цветы и почтили память великого лидера.

В рамках мероприятия состоялось открытие Учебно-исследовательского центра имени академика Юсифа Мамедалиева на факультете естественных наук и сельского хозяйства Нахчыванского государственного университета.

В центре прошла экспозиция «Академик Юсиф Мамедалиев – 120». Основу экспозиции составляют научные и энциклопедические издания, в том числе книги, журналы, а также газетные материалы на четырёх языках – азербайджанском, русском, английском и венгерском, отражающие жизнь и научную деятельность учёного.

В организованном в центре уголке под названием «Академик Юсиф Мамедалиев-120» выставлены фотографии, отражающие жизнь и деятельность выдающегося учёного, патенты, сертификаты, отзывы, письма, полученные в разные годы деятельности. Также представлена ​​выставка резонансных публикаций и патентов, отражающих результаты исследований, проведённых сотрудниками университета в лабораториях центра, достижения и сертификаты студентов, а также диплом «Стипендия имени академика Юсифа Мамедалиева» и дипломы победителей конкурса «Лучшая статья» среди молодых учёных, посвящённого академику.

Участники мероприятия ознакомились с лабораториями, работающими в центре, и наблюдали за проводимыми экспериментами.

На мероприятии, которое продолжилось в здании Консерватории университета, ректор Нахчыванского государственного университета Эльбрус Исаев приветствовал гостей и отметил, что научные традиции, унаследованные выдающимся химиком, всемирно известным академиком Юсифом Мамедалиевым, являются важным ориентиром для современных исследователей. Этот ориентир осветил путь сотен учёных. Наследие Юсифа Мамедалиева, высоко ценимое общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, сегодня подробно изучается в Нахчыванском государственном университете и прививается молодому поколению.

Полномочный представитель Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике Джейхун Джалилов отметил, что цель мероприятия – не только почтить память ученого, но и взглянуть на большой путь развития, который прошла азербайджанская наука, и более глубоко донести до нового поколения вклад Юсифа Мамедалиева в историю нашей науки.

Было подчёркнуто, что в «Государственной программе социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023–2027 годы» модернизация науки и образования, укрепление исследовательской среды, внедрение инновационных подходов и повышение качества подготовки молодых специалистов обозначены как стратегические цели. Реализуемые проекты откроют широкие перспективы для формирования следующего поколения учёных нашей страны и укрепления её позиций как инновационного центра.

В рамках мероприятия дочери академика Севде Мамедалиевой были вручены барельеф работы скульптора, преподавателя университета Эльхана Зейналова и портрет «Академик Юсиф Мамедалиев», написанный заслуженным деятелем искусств Нахчыванской Автономной Республики, деканом факультета искусств Джавидом Исмаиловым.

Мероприятие продолжилось художественной частью. Симфонический оркестр Нахчыванского государственного университета представил концертную программу под названием «Песни, которые слушал и любил академик Юсиф Мамедалиев».

Заслуженный деятель искусств, профессор Севда Мамедалиева в своей речи выразила признательность за заслуги учёных нашего государства и поблагодарила всех, кто внёс вклад в организацию мероприятия.

В рамках юбилейного мероприятия также состоялось посещение города Ордубад, где родился и вырос выдающийся учёный. Гости присутствовали на открытии памятника академику Юсифу Мамедалиеву в Ордубаде после его реставрации.

Затем состоялся визит в дом-музей Юсифа Мамедалиева в городе Ордубад. Гостям рассказали о фотографиях, личных вещах, образцах научного творчества и других ценных экспонатах, отражающих жизнь и деятельность всемирно известного химика.

На этом работа конференции была завершена.

Следует отметить, что конференция, организованная совместно Министерством науки и образования и Национальной академией наук Азербайджана (НАНА), была посвящена изучению научного наследия академика, внесшего исключительный вклад в развитие азербайджанской науки, и его переоценке в свете современных перспектив.

