В Баку состоится заседание Азербайджано-кыргызской межправкомиссии

В Баку состоится заседание совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству в экономической и гуманитарной сферах между Азербайджанской Республикой и Кыргызской Республикой.

Как передает Report, об этом президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев сказал, принимая делегацию во главе с заместителем председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики Бакытом Торобаевым.

Президент Ильхам Алиев отметил, что повестка заседания насыщенная, и расценил это как показатель тесного взаимодействия между странами.

Подчеркнув, что в последние годы двусторонние отношения стремительно развиваются, глава государства коснулся роли в этом взаимных визитов высокого уровня.