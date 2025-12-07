 Хикмет Гаджиев: Азербайджан хочет сделать мир вечным, устойчивым и необратимым | 1news.az | Новости
Политика

Хикмет Гаджиев: Азербайджан хочет сделать мир вечным, устойчивым и необратимым

First News Media11:40 - Сегодня
Хикмет Гаджиев: Азербайджан хочет сделать мир вечным, устойчивым и необратимым

Мы должны подготовить наши народы к миру.

Как сообщает АПА, об этом заявил помощник Президента Азербайджана — завотделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев в рамках «Доха форума» в Катаре.

Помощник Президента отметил, что для Азербайджана война и конфликт завершились. По его словам, мир должен приносить благополучие, обеспечивать развитие и изменить всю геополитическую панораму Южного Кавказа.

Подчеркнув в этом контексте важность доверия между народами, Хикмет Гаджиев заявил, что Азербайджан хочет сделать мир вечным, устойчивым и необратимым: «Для этого нам нужно много работать. Знаем, что иногда могут возникать силы, стремящиеся нарушить мир. Мы должны построить такую архитектуру региональной безопасности, которая выдержит все негативные тенденции, направленные против мира. Для этого, прежде всего, необходимо доверие между правительствами. С удовлетворением могу сказать, что элементы доверия между правительствами Армении и Азербайджана формируются. Это важная основа. Но ещё более важно доверие между народами. Мы должны подготовить наши народы к миру. Послание Азербайджана всегда заключалось в том, что мы хотим подписать мирное соглашение не только с правительством Армении, но и с армянским народом, чтобы оно принесло пользу и будущим поколениям. Мы работаем над мерами по укреплению доверия. Знаем, что это трудно. Раны в нашем обществе ещё свежи, ведь были 30-летний конфликт, эскалации последних пяти лет и реальная военная ситуация. Но самое главное — Азербайджан взял на себя региональное лидерство и ответственность».

