Trendyol и Azerlotereya начали сотрудничество - «1001 Sevinc» теперь на Trendyol

Ведущая платформа электронной коммерции Турции и одна из крупнейших платформ в мире Trendyol начала сотрудничество с единственным законным организатором лотерей в Азербайджане, компанией Azerlotereya.

В рамках этого партнерства Trendyol станет официальным субдистрибьютором Azerlotereya в сфере электронной коммерции.

Теперь пользователи Trendyol смогут присоединиться к вещевой лотерее 1001 Sevinc и попытать счастье прямо на этой платформе.

Лотерея "1001 Sevinc" предоставляет участникам возможность выиграть ценные призы всего за 0.5, 1, 2 или 3 маната. Победители определяются с помощью лототрона и объявляются в прямом эфире на YouTube и Telegram каналах Azerlotereya.

Среди призов есть автомобиль, а также телефоны, компьютеры, планшеты, электроника, бытовая техника, игровые приставки и подарочные карты.

Чтобы приобрести лотерейный билет онлайн, пользователям Trendyol достаточно нажать на баннер 1001 Sevinc на главной странице или выбрать категорию 1001 Sevinc в разделе «Мои заказы». Также пользователи смогут отслеживать статус билетов, дату розыгрыша и результаты прямо в своем аккаунте на Trendyol.

В настоящее время у Trendyol более 2.5 млн клиентов в Азербайджане. За последние два года мобильное приложение Trendyol стало самым загружаемым в стране.

Компания Azerlotereya, работающая с 2001 года, предлагает возможность выиграть призы стоимостью до 1 000 000 манатов, приняв участие в различных развлекательных играх.

На правах рекламы