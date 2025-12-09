В Азербайджане срок налоговых льгот для субъектов медиа продлевается еще на 3 года

Срок налоговых льгот для субъектов медиа в Азербайджане продлевается еще на 3 года.

Как сообщает АПА, это отражено в поправках к Налоговому кодексу, вынесенных на обсуждение в Милли Меджлисе.

Напомним, что трехлетний срок налоговых льгот для медиасубъектов должен был закончиться 1 января 2026 года. Теперь этот срок продлевается еще на 3 года.

Таким образом, с 1 января 2026 года на следующие 3 года доходы медиасубъектов (за исключением аудиовизуальных медиасубъектов), полученные от их деятельности (в том числе доходы от рекламы), а также материальная помощь, предоставляемая соответствующим органом исполнительной власти, освобождаются от налогообложения.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем, окончательном чтении.