Посольство США внесло ясность по визам для граждан Азербайджана

В местных СМИ появились сообщения о том, что США приостановили выдачу всех видов виз для граждан 75 стран, включая Азербайджан.

Об этом сообщает посольство США в Азербайджане.

«Сообщаем, что эта информация не соответствует действительности - указанная приостановка касается только иммиграционных виз (ПМЖ) и не распространяется на заявления на неиммиграционные визы для туристических, деловых поездок, учебы и программ обмена. Приём заявлений на неиммиграционные визы в посольстве США в Баку продолжается», — говорится в заявлении.

