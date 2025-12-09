Песков: Восстановить СССР невозможно, и у Путина нет такого желания

Президент РФ Владимир Путин не собирается восстанавливать Советский Союз, геополитически это невозможно.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца, объяснившего растущую милитаризацию стран НАТО тем, что президент России мечтает восстановить Советский Союз.

«Это не соответствует действительности», - сказал Песков. «Владимир Путин не хочет восстановить СССР, потому что это невозможно. И он сам об этом неоднократно говорил. И говорить об этом - это не проявлять уважение к нашим партнерам, к нашим союзникам по СНГ, по более продвинутым формам интеграции. По всей видимости, господин Мерц об этом не знает», - добавил представитель Кремля.

Он также назвал «откровенной глупостью» и другое утверждение Мерца о подготовке России к нападению на НАТО.

Источник: ТАСС