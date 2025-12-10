 Представители МИД стран Бенилюкса выясняют, как могут содействовать мирной повестке в регионе | 1news.az | Новости
Политика

Представители МИД стран Бенилюкса выясняют, как могут содействовать мирной повестке в регионе

14:00 - Сегодня
Представители МИД стран Бенилюкса выясняют, как могут содействовать мирной повестке в регионе

Политические директора внешнеполитических ведомств Бельгии, Нидерландов и Люксембурга совершили совместный визит в Азербайджан, сосредоточив внимание на том, как Бенилюкс может способствовать региональной мирной повестке дня, развитию транспортной инфраструктуры и экономическому развитию в Азербайджане.

Об этом сообщается на странице МИД Люксембурга в социальной сети Х.

В рамках визита дипломаты провели встречи с помощником Президента Азербайджана – завотделом Администрации президента по внешнеполитическим вопросам Хикметом Гаджиевым, в МИД и Милли Меджлисе Азербайджана, а также в Центре анализа международных отношений (AIR Center).

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
