Представители МИД стран Бенилюкса выясняют, как могут содействовать мирной повестке в регионе

Политические директора внешнеполитических ведомств Бельгии, Нидерландов и Люксембурга совершили совместный визит в Азербайджан, сосредоточив внимание на том, как Бенилюкс может способствовать региональной мирной повестке дня, развитию транспортной инфраструктуры и экономическому развитию в Азербайджане.

Об этом сообщается на странице МИД Люксембурга в социальной сети Х.

В рамках визита дипломаты провели встречи с помощником Президента Азербайджана – завотделом Администрации президента по внешнеполитическим вопросам Хикметом Гаджиевым, в МИД и Милли Меджлисе Азербайджана, а также в Центре анализа международных отношений (AIR Center).