Баку и Вашингтон обсудили скорый запуск «Маршрута Трампа»

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев в рамках визита в США провел встречу с заместителями секретаря департамента торговли США Уильямом Киммиттом и Джеффри Кесслером.

Как передает 1news.az, об этом написал Р. Набиев на своей официальной странице в соцсети Facebook.

«Мы обсудили перспективы сотрудничества между двумя странами, подчеркнув благоприятную среду для инвестиций в Азербайджане. Мы также обменялись мнениями о развитии Среднего коридора и Зангезурского коридора, а также о скором запуске проекта TRIPP («Маршрут Трампа» - ред.)», — отметил Набиев.

Кроме того, стороны обсудили возможности сотрудничества в области цифровизации, искусственного интеллекта и кибербезопасности.

Американская сторона выразила готовность поддержать устранение существующих трудностей в экспорте цифровой продукции американского производства в Азербайджан.