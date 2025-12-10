Казахстан перенаправляет часть нефти в Китай после удара по КТК

Казахстан принимает меры по направлению части нефти, добытой на крупном месторождении Кашаган, в Китай после удара украинских дронов по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на территории РФ.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минэнерго республики.

"В настоящее время министерством совместно с грузоотправителями проводится оперативная работа по перераспределению объемов нефти. В том числе приняты меры по перенаправлению определенного объема кашаганской нефти в КНР", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что "инцидент на морском терминале КТК не привел к полной остановке экспорта" по этому трубопроводу, а поставки продолжаются по действующей инфраструктуре с соблюдением мер безопасности.