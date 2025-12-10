В Лерике машина скатилась в овраг: есть погибший

В Лерикском районе произошло ДТП, повлекшее смерть человека.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, инцидент зарегистрирован в селе Тикабанд района.

Житель села Акиф Агаджанов припарковал управляемый им автомобиль марки «Нива» на обочине дороги в селе Дико, однако машина внезапно пришла в движение и скатилась в овраг.

В результате пассажирка автомобиля, сестра водителя, Егана Агаджанова, 1973 года рождения, скончалась на месте происшествия.

Тело передано для внутреннего и внешнего обследования в Лянкяранский межрайонный зональный центр Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.

По факту ведется расследование.