Эрдоган и Путин встретятся завтра в Ашхабаде

Президент РФ Владимир Путин 12 декабря примет участие в нескольких мероприятиях в столице Туркменистана Ашхабаде.

На полях, помимо прочего, у российского лидера запланирована встреча с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, рассказал на брифинге пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Завтра президент работает в Ашхабаде, готовимся к визиту в Туркменистан. Там состоится международный форум, посвященный Международному году мира и доверия. На полях этого форума у президента запланирован целый ряд двусторонних встреч», - анонсировал представитель Кремля.

«Планируется», - ответил Песков на вопрос, есть ли в планах у Путина встреча с Эрдоганом.

Источник: ТАСС