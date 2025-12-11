Азербайджан и Венгрия укрепляют сотрудничество в торговле и энергетике - ФОТО

В рамках рабочего визита в Венгрию министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов был принят президентом страны Тамашем Суликом, сообщили в МИД Азербайджана.

Во время встречи стороны обсудили расширение стратегического партнерства в ключевых сферах: торговля, инвестиции, энергетическая безопасность, зеленые технологии, транспорт, образование и культурный обмен. Отмечена важность постоянного политического диалога и высокоуровневых контактов для укрепления взаимовыгодных отношений.

Кроме того, обсуждались региональные вопросы, включая постконфликтные реалии, процесс нормализации отношений с Арменией и работы по восстановлению освобожденных территорий Азербайджана. Стороны подчеркнули совместную приверженность развитию двустороннего сотрудничества в региональных и многосторонних форматах.