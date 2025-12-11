Генерал Рауль Зейналов: «Признаю, что он давал мне деньги «пачками»»

Судебное разбирательство по так называемому «каштановому делу», в рамках которого генерал и капитан были сведены лицом к лицу, продолжается в напряжённой атмосфере.

Как сообщает «Qafqazinfo», вчера в Бакинском военном суде дал показания генерал-майор Рауль Зейналов, признанный потерпевшим по уголовному делу.

Примечательно, что генерал, утверждающий, что капитан Аяз Байрамов присвоил примерно 1 миллион манат, больше всего обеспокоен тем, что его имя появляется в СМИ. Поэтому перед дачей показаний он возразил против присутствия журналистов на процессе, выдвигая необоснованные аргументы и требуя закрытого заседания. Хотя другие потерпевшие поддержали его в этом вопросе, сторона защиты не согласилась на закрытый процесс.

Даже обвиняемый капитан заявил, что в таком случае откажется давать показания: «Почему хотят закрытый процесс? Потому что их игры раскрываются?! Они защищают свои интересы. Если я виноват — пусть все будут виноваты, если я преступник — пусть все меня такими признают. Иначе я ничего говорить не буду».

После заслушивания сторон председательствующий судья Заур Гаджиев объявил, что нет никаких правовых оснований для закрытого заседания. Затем Рауля Зейналова пригласили на трибуну для дачи показаний.

Генерал сообщил, что познакомился с Аязом после того, как тот был назначен заместителем начальника управления в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. По его словам, Аяз был образцовым офицером, и именно это ему импонировало.

Позже они договорились вести совместный бизнес: «Он убедил меня, что торговля каштанами приносит очень хорошие деньги. Если я окажу ему финансовую поддержку, мы заработаем большие суммы. Говорил, что “нефть — это не золото, золото — это каштан”. Его слова как-то меня подкупили. Для начала я дал ему 13 тысяч, а через несколько дней ещё 80 тысяч манат. Откровенно говоря, сначала он выполнял обещанное. Признаю, он давал мне деньги “пачками”.

Я даже родственникам рассказал об этом деле, сказал: давайте, присоединяйтесь.

Есть такой Алескер Махаррамов, раньше работал в налоговой. В разговоре я сказал, что занимаемся каштановым бизнесом, что он монополистический. После этого он тоже дал Аязу 30 тысяч долларов, чтобы войти в дело. Сейчас он тоже один из потерпевших — до сих пор не может вернуть свои деньги.

Через какое-то время Аяз пришёл и сказал, что один человек хочет купить сырой каштан, но чтобы привести нужное количество товара, требуется 339 тысяч манат. Он убедил меня, что это очень хорошая возможность и мы заработаем в разы больше. Как я уже сказал, он говорил так, что прямо-таки соблазнял. Поэтому я дал ему эти деньги. Кроме того, я по генеральной доверенности переоформил на него свои автомобили марок BMW, Lexus и Kia, номера которых заканчивались одинаковой цифрой, чтобы он их продал. В итоге всё дошло до такого, что он даже сбежал из страны. Он часто повторял одну фразу: “Попали под дождь, каштан пропал”».

В жалобе в прокуратуру Рауль Зейналов указал, что Аяз Байрамов присвоил 984 тысячи манат. Однако в суде он изменил показания относительно суммы. Позже он вспомнил, что Аяз вернул ему 256 тысяч манат: «Бывало, я говорил Аязу: запиши 500 манат на такую-то свадьбу. Или отправь кому-то такую-то сумму. Помимо этого, когда я лежал в клинике, он также давал определённые деньги. Я подсчитал — всё это составляет 256 тысяч 370 манат. То есть сейчас он должен мне 728 тысяч манат».

Отвечая на вопрос прокурора, Зейналов сказал, что, по словам Аяза, для того чтобы контролировать каштановый бизнес в Баку, нужно 3 миллиона манат, а чтобы взять под контроль рынок в Гяндже — ещё 1 миллион 500 тысяч.

Аяз Байрамов, в свою очередь, заявил, что генерал лжёт и что он вернул все полученные деньги с избытком. Затем судья предоставил ему слово для дачи показаний.

По словам обвиняемого, сам Рауль Зейналов был заинтересован в занятии бизнесом. Ранее он даже занимался торговлей овцами. Как утверждает капитан, генерал сам рассказал ему об этом, пояснив, что они какое-то время закупали овец в Грузии и продавали, но позже торговля не пошла.

«Но после того, как он начал работать со мной, я хорошо обеспечил ему заработок. Я работал день и ночь. Рауль купил себе машину за 109 тысяч манат на деньги, полученные благодаря моему труду. Все деньги, которые он мне дал, я вернул с избытком. А теперь они приходят сюда и несут пустые слова», — добавил обвиняемый капитан.

Поскольку рабочее время завершилось, обвиняемый не успел закончить свои показания. Процесс продолжится на следующей неделе. Судья Заур Гаджиев напомнил Раулю Зейналову, что он должен присутствовать на заседании.

Отметим, что по уголовному делу признаны потерпевшими 8 человек. Общая сумма ущерба составляет 2 миллиона 800 тысяч манат.