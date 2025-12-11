 Генерал Рауль Зейналов: «Признаю, что он давал мне деньги «пачками»» | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Генерал Рауль Зейналов: «Признаю, что он давал мне деньги «пачками»»

First News Media14:53 - Сегодня
Генерал Рауль Зейналов: «Признаю, что он давал мне деньги «пачками»»

Судебное разбирательство по так называемому «каштановому делу», в рамках которого генерал и капитан были сведены лицом к лицу, продолжается в напряжённой атмосфере.

Как сообщает «Qafqazinfo», вчера в Бакинском военном суде дал показания генерал-майор Рауль Зейналов, признанный потерпевшим по уголовному делу.

Примечательно, что генерал, утверждающий, что капитан Аяз Байрамов присвоил примерно 1 миллион манат, больше всего обеспокоен тем, что его имя появляется в СМИ. Поэтому перед дачей показаний он возразил против присутствия журналистов на процессе, выдвигая необоснованные аргументы и требуя закрытого заседания. Хотя другие потерпевшие поддержали его в этом вопросе, сторона защиты не согласилась на закрытый процесс.

Даже обвиняемый капитан заявил, что в таком случае откажется давать показания: «Почему хотят закрытый процесс? Потому что их игры раскрываются?! Они защищают свои интересы. Если я виноват — пусть все будут виноваты, если я преступник — пусть все меня такими признают. Иначе я ничего говорить не буду».

После заслушивания сторон председательствующий судья Заур Гаджиев объявил, что нет никаких правовых оснований для закрытого заседания. Затем Рауля Зейналова пригласили на трибуну для дачи показаний.

Генерал сообщил, что познакомился с Аязом после того, как тот был назначен заместителем начальника управления в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. По его словам, Аяз был образцовым офицером, и именно это ему импонировало.

Позже они договорились вести совместный бизнес: «Он убедил меня, что торговля каштанами приносит очень хорошие деньги. Если я окажу ему финансовую поддержку, мы заработаем большие суммы. Говорил, что “нефть — это не золото, золото — это каштан”. Его слова как-то меня подкупили. Для начала я дал ему 13 тысяч, а через несколько дней ещё 80 тысяч манат. Откровенно говоря, сначала он выполнял обещанное. Признаю, он давал мне деньги “пачками”.

Я даже родственникам рассказал об этом деле, сказал: давайте, присоединяйтесь.

Есть такой Алескер Махаррамов, раньше работал в налоговой. В разговоре я сказал, что занимаемся каштановым бизнесом, что он монополистический. После этого он тоже дал Аязу 30 тысяч долларов, чтобы войти в дело. Сейчас он тоже один из потерпевших — до сих пор не может вернуть свои деньги.

Через какое-то время Аяз пришёл и сказал, что один человек хочет купить сырой каштан, но чтобы привести нужное количество товара, требуется 339 тысяч манат. Он убедил меня, что это очень хорошая возможность и мы заработаем в разы больше. Как я уже сказал, он говорил так, что прямо-таки соблазнял. Поэтому я дал ему эти деньги. Кроме того, я по генеральной доверенности переоформил на него свои автомобили марок BMW, Lexus и Kia, номера которых заканчивались одинаковой цифрой, чтобы он их продал. В итоге всё дошло до такого, что он даже сбежал из страны. Он часто повторял одну фразу: “Попали под дождь, каштан пропал”».

В жалобе в прокуратуру Рауль Зейналов указал, что Аяз Байрамов присвоил 984 тысячи манат. Однако в суде он изменил показания относительно суммы. Позже он вспомнил, что Аяз вернул ему 256 тысяч манат: «Бывало, я говорил Аязу: запиши 500 манат на такую-то свадьбу. Или отправь кому-то такую-то сумму. Помимо этого, когда я лежал в клинике, он также давал определённые деньги. Я подсчитал — всё это составляет 256 тысяч 370 манат. То есть сейчас он должен мне 728 тысяч манат».

Отвечая на вопрос прокурора, Зейналов сказал, что, по словам Аяза, для того чтобы контролировать каштановый бизнес в Баку, нужно 3 миллиона манат, а чтобы взять под контроль рынок в Гяндже — ещё 1 миллион 500 тысяч.

Аяз Байрамов, в свою очередь, заявил, что генерал лжёт и что он вернул все полученные деньги с избытком. Затем судья предоставил ему слово для дачи показаний.

По словам обвиняемого, сам Рауль Зейналов был заинтересован в занятии бизнесом. Ранее он даже занимался торговлей овцами. Как утверждает капитан, генерал сам рассказал ему об этом, пояснив, что они какое-то время закупали овец в Грузии и продавали, но позже торговля не пошла.

«Но после того, как он начал работать со мной, я хорошо обеспечил ему заработок. Я работал день и ночь. Рауль купил себе машину за 109 тысяч манат на деньги, полученные благодаря моему труду. Все деньги, которые он мне дал, я вернул с избытком. А теперь они приходят сюда и несут пустые слова», — добавил обвиняемый капитан.

Поскольку рабочее время завершилось, обвиняемый не успел закончить свои показания. Процесс продолжится на следующей неделе. Судья Заур Гаджиев напомнил Раулю Зейналову, что он должен присутствовать на заседании.

Отметим, что по уголовному делу признаны потерпевшими 8 человек. Общая сумма ущерба составляет 2 миллиона 800 тысяч манат.

Поделиться:
257

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев объяснил Гурбангулы Бердымухамедову, почему не смог приехать в ...

Общество

В связи с Днем памяти Гейдара Алиева на ряде дорог будут введены ограничения

Политика

Азербайджан и Венгрия укрепляют сотрудничество в торговле и энергетике - ФОТО

Общество

TƏBİB сообщил о диагнозах восьми школьников, отравившихся жвачкой - ВИДЕО - ...

Общество

Арестованы 5 сотрудников ГТК - ОБНОВЛЕНО

В связи с Днем памяти Гейдара Алиева на ряде дорог будут введены ограничения

Генерал Рауль Зейналов: «Признаю, что он давал мне деньги «пачками»»

TƏBİB сообщил о диагнозах восьми школьников, отравившихся жвачкой - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

В подземном переходе в Баку произошел обрыв эскалатора: есть пострадавшие

За две недели азербайджанские ведущие использовали слово «okay» 104 раза

Лейла Алиева приняла участие в церемонии открытия в Туркменистане Авазинского филиала Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям

Эльнур Алиев: В последующие годы планируется преподавание и других предметов на азербайджанском языке

Последние новости

Арестованы 5 сотрудников ГТК - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:15

Названы комментаторы «Детского Евровидения-2025» от Азербайджана - ФОТО

Сегодня, 15:10

В связи с Днем памяти Гейдара Алиева на ряде дорог будут введены ограничения

Сегодня, 15:07

Генерал Рауль Зейналов: «Признаю, что он давал мне деньги «пачками»»

Сегодня, 14:53

Президент утвердил Концепцию развития судебной экспертизы на 2026–2030 гг.

Сегодня, 14:50

Еще одна страна отказалась от участия в конкурсе «Евровидение 2026»

Сегодня, 14:47

Азербайджан и Венгрия укрепляют сотрудничество в торговле и энергетике - ФОТО

Сегодня, 14:43

TƏBİB сообщил о диагнозах восьми школьников, отравившихся жвачкой - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:33

Лавров утверждает, что у Турции есть обязательства по С-400 перед Россией

Сегодня, 14:30

Арестован начальник торгового порта Баку–Говсан

Сегодня, 14:27

«Дома уходят под воду»: Жители Баку бьют тревогу из-за ежегодных потопов - ВИДЕО

Сегодня, 14:20

Лавров: Россия готова юридически зафиксировать гарантии ненападения на ЕС и НАТО

Сегодня, 14:07

Влад Лисовец о детстве в Баку и самых мрачных слухах о своем здоровье - ВИДЕО

Сегодня, 14:03

Эрдоган и Путин встретятся завтра в Ашхабаде

Сегодня, 13:53

На границе с Ираном задержан мужчина с крупной партией марихуаны и метадона - ФОТО

Сегодня, 13:43

СК Армении проводит обыски в здании «представительства» армянских сепаратистов

Сегодня, 13:40

Арестован начальник пункта Таможенного комитета

Сегодня, 13:35

В Баку состоялась встреча представителей ВМС Азербайджана и Турции - ФОТО

Сегодня, 13:23

МЧС призывает пользователей маломерных судов строго соблюдать правила безопасности

Сегодня, 13:20

Погода на пятницу: В Баку ожидается до 13°C

Сегодня, 13:15
Все новости
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сегодня трудно представить новогодние праздники без сияющей, нарядной ёлки. Именно она наполняет дом атмосферой тепла, уюта и волшебства, а городские улицы10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30