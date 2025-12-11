Центробанк прокомментировал слухи о купюре в 3000 манатов с изображением Полада Гашимова

В социальных сетях были распространены изображения новой банкноты номиналом 3000 манатов.

В связи с этим в Центральном банке (ЦБ) заявили Oxu.Az, что эти изображения являются поддельными:

«Номинальная структура национальных денежных знаков, выпущенных в обращение Центральным банком Азербайджанской Республики, состоит из семи бумажных купюр (1, 5, 10, 20, 50, 100, 200 манатов) и шести металлических монет (1, 3, 5, 10, 20, 50 гяпиков). Информация о национальных денежных знаках, находящихся в обращении, размещена на официальном интернет-сайте Центрального банка».