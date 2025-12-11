Лавров: Россия готова юридически зафиксировать гарантии ненападения на ЕС и НАТО

Россия не вынашивает никаких агрессивных планов в отношении членов НАТО и стран ЕС, Москва готова юридически зафиксировать соответствующие гарантии на взаимной основе.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы не вынашиваем, президент [России Владимир Путин] об этом четко сказал, никаких агрессивных планов в отношении ни членов НАТО, ни членов Евросоюза, готовы письменно, в юридическом документе зафиксировать соответствующие гарантии. Разумеется, на коллективной, взаимной основе», - отметил министр.

Источник: ТАСС